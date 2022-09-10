Вышел комикс по мотивам «Брата»

Авторы сборника комиксов представили приквелы, сиквелы, спин-оффы, аллюзии на нуары и корейские боевики с неоновыми вывесками и эффектными перестрелками.

По словам главного редактора издательства «BUBBLE» Романа Коткова, назвал дилогию Балабанова «капсулой времени» ожиданий, страхов и надежд поколения ровесников Данилы Багрова.

«Мы изначально не хотели делать историю «Брата», высеченного в камне. Именно поэтому в книге собраны десять сюжетов в различных жанрах от разных авторских команд, желавших высказаться о герое. Сценаристы и художники раздвигают границы дилогии, обращаясь к прошлому и будущему Данилы, Татарина, Даши и других персонажей, предлагая свои интерпретации сюжета», - рассказал Роман Котов.

Героем комиксов стал чуть застенчивый старшеклассник Дани, современный школьник. Он увлечен культурой девяностых, дерется с ровесниками во дворах, влюблен в одноклассницу модельной внешности. Его призрачным наставником и хранителем стал кумир Данила Багров, с которым он ведет диалог.

Ранее стриминговая платформа Netflix получила право на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сделка состоялась с российской компанией «СТВ», сообщает «Кинопоиск».

