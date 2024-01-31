Россияне стали чаще подписываться на онлайн-кинотеатры

Жители России за последние полгода увеличили число онлайн-подписок на онлайн-кинотеатры на четверть, пишет РБК со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TeleconDaily. Платформы объясняют такой рост наращиванием отечественного контента и внедрением искусственного интеллекта.

Лидером по количеству платных подписчиков стал принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск», доля которого на конец прошлого года составила 26,9%. Следом идет Wink с 17,3%, замыкает тройку лидеров «Иви» с долей рынка 15,3%.

Онлайн-кинотеатром с наибольшим количество имеющих как платную, так и бесплатную подписку, оказался «Кинопоиск» - 11,1 миллиона (платят за сервис 8,2 миллиона). Показатели «Иви» - 8,5 миллионов пользователей (4,7 миллиона – платные).

У Wink и Okko – по 5,7 миллиона против 3,9 миллиона и 5 миллионов соответственно за полгода до этого.

