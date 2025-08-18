Выручка российских онлайн-кинотеатров выросла до 73,6 миллиарда рублей

Уточняется, что информация о выручке включает доходы с платной подписки, модели монетизации контента, при которых зритель платит деньги за доступ к нему, а также бесплатный просмотр фильмов и сериалов с рекламой.

Наибольшую долю рынка (33,9%) по-прежнему занимает «Кинопоиск». Также в тройку лидеров входит Okko (17%) и «Иви» (16,3%). Четвертое место занимает онлайн-кинотеатр Wink (14,1%), пятое - Start (6,5%), шестое – KION (5,8%), седьмое – Premier (4,4%). При этом наиболее заметно за год изменил свои позиции в рейтинге онлайн-кинотеатр Okko, поднявшись с четвертого на второе место.

Ранее сообщалось, что к концу июля 2025 года онлайн-кинотеатры обслуживали по подписке 67 миллионов человек. Это на 26% больше, чем в 2024 году. При этом число платных подписок увеличилось на 44%, с 36 миллионов до 52 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

