«Выражаю любовь!»: Арбатова назвала Достоевского любимым писателем

Она отметила, что памятник Достоевскому выражает значимость посещения Оптиной пустыни для писателя.

«Может быть, впервые в жизни я увидела хороший памятник Достоевскому, который, повернувшись спиной к собору, идет в сторону скита, где сидит старец. Это была знаковая поездка в том смысле, что у него только что умер сын Алеша и он идет к старцу Амвросию, чтобы тот как-то помог ему справиться с болью. Сразу после этого он пишет «Братьев Карамазовых», где он оживляет Алешу. Брат Алексей носит отчество Федорович, о чем нам все время рассказывает Игорь Волгин. И после этого Достоевский умирает», - сказала собеседница НСН.

Также Арбатова рассказала о своей жизни и отметила, что с трудом успевает совмещать писательство, правозащитную деятельность и воспитание внуков.

«Я телерадиоведущая в прошлом, была обозревателем в газете и писала на тему феминизма. Я не журналист, а человек, который раньше писал пьесы, теперь пишет прозу, занимается правозащитной деятельностью, воспитывает внуков и ведет блог. Я делаю только это и успеваю очень плохо! Потому что в сутках 24 часа, а мне сегодня исполняется 67 лет… Хочется, чтобы уже было не 24 часа в сутках, а хотя бы 36, чтобы успеть еще отдыхать», - добавила писательница.

Ранее Мария Арбатова рассказала НСН, что писательский труд во многом зависит от внутренней организации человека: важно грамотно выкроить время для написания книг, а не просто опираться на вдохновение, передает «Радиоточка НСН».

