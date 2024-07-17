«Выражаю любовь!»: Арбатова назвала Достоевского любимым писателем
Мария Арбатова рассказала в эфире НСН о поездке в Оптину пустынь и отметила ее значимость для писателя Федора Достоевского.
Писатель Мария Арбатова рассказала в разговоре с НСН, что одним из ее любимых авторов является русский писатель Федор Достоевский.
В среду, 17 июля, Мария Арбатова празднует свой день рождения. Ей исполнилось 67 лет. Она поделилась с НСН историей с поездки в Оптину пустынь.
«У меня, естественно, в каждой эпохе есть свой любимый автор. Позавчера мы приехали с «Дней Достоевского», из Оптиной пустыни. Могу сказать, что я под патронажем Игоря Волгина, который главный Достоевский в нашей стране, могу выражать свою любовь Достоевскому. Сейчас у меня это очень свежо, потому что я увидела там замечательный памятник», - сказала Арбатова.
Она отметила, что памятник Достоевскому выражает значимость посещения Оптиной пустыни для писателя.
«Может быть, впервые в жизни я увидела хороший памятник Достоевскому, который, повернувшись спиной к собору, идет в сторону скита, где сидит старец. Это была знаковая поездка в том смысле, что у него только что умер сын Алеша и он идет к старцу Амвросию, чтобы тот как-то помог ему справиться с болью. Сразу после этого он пишет «Братьев Карамазовых», где он оживляет Алешу. Брат Алексей носит отчество Федорович, о чем нам все время рассказывает Игорь Волгин. И после этого Достоевский умирает», - сказала собеседница НСН.
Также Арбатова рассказала о своей жизни и отметила, что с трудом успевает совмещать писательство, правозащитную деятельность и воспитание внуков.
«Я телерадиоведущая в прошлом, была обозревателем в газете и писала на тему феминизма. Я не журналист, а человек, который раньше писал пьесы, теперь пишет прозу, занимается правозащитной деятельностью, воспитывает внуков и ведет блог. Я делаю только это и успеваю очень плохо! Потому что в сутках 24 часа, а мне сегодня исполняется 67 лет… Хочется, чтобы уже было не 24 часа в сутках, а хотя бы 36, чтобы успеть еще отдыхать», - добавила писательница.
Ранее Мария Арбатова рассказала НСН, что писательский труд во многом зависит от внутренней организации человека: важно грамотно выкроить время для написания книг, а не просто опираться на вдохновение, передает «Радиоточка НСН».
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