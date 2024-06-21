Первое издание «Лолиты» Набокова с автографом писателя выставили на аукцион

Первое издание романа «Лолита» Владимира Набокова с автографом писателя будет продано с аукциона Sotheby’s 26 июня, сообщили в аукционном доме.

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Книгу, изданную в 1955 году, оценили в $180- 250 тысяч. На ней Набоков от руки нарисовал бабочку, а также добавил несколько строк посвящения Грэму Грину.

«Зеленый парусник танцует у пояса», - подписал автор.

Ранее рукописный сборник Цветаевой продали на аукционе за 7 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca Press/TASS
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