«Гибридный формат». Кинофестиваль в Торонто открывает гонку за «Оскаром»
Один из самых важных кинофорумов мира пройдет сразу в двух форматах.
Международный кинофестиваль в Торонто, Toronto International Film Festival (TIFF) когда-то создавался как фестиваль фестивалей, тут показывали лучшее кино, которое ранее участвовало в других кинофорумах. Но со временем он превратился в крупнейший кинорынок Северной Америки и ежегодно привлекает почти полмиллиона человек. Многие в индустрии хотят проводить премьеры своих фильмов именно в Торонто. Уже традиционно фильмы, которые потом попадут в оскаровские номинации или даже выиграют заветные статуэтки, впервые показывают на этом фестивале.
В нынешнем году в связи с пандемией индустрия кино терпит большие убытки и переживает грандиозные изменения. В том числе и фестивальное движение. Многие кинофестивали были отменены, например Каннский в этом году не проводился. Другие все же состоялись, но при условии соблюдения жестких мер безопасности, в том числе требования социальной дистанции, специальной рассадки зрителей в кинотеатрах в шахматном порядке. Это значит, что фильмов на таких фестивалях было показано меньше обычного. Еще один путь — проведение мероприятия полностью или частично онлайн, именно такой вариант выбрали Торонто.
В этом году традиционные показы будут сочетаться с сеансами в кинотеатрах drive-in (кинотеатры для зрителей в автомобилях), а также с онлайн-мероприятиями и виртуальными красными дорожками. Кроме того, показы для прессы и индустрии пройдут онлайн, для этого была создана специальная цифровая платформа.
Для участия в фестивале было выбрано всего около полусотни новых фильмов. Например, в секции гала-показов заявлены «Аммонит» с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан о любви ученой и жены одного из ее коллег, и отборщики фестиваля указывают, что это одна из лучших ролей Уинслет за всю ее карьеру.
В этой же программе покажут режиссерский дебют Холли Берри «В синяках» о женских боях без правил и «Ковбой из гетто» с Идрисом Эльбой, фильм на неожиданную, даже экзотическую тему, о субкультуре чернокожих ковбоев. Также в программе покажут драму «Хороший Джо Белл» с Марком Уолбергом о проблеме подросткового буллинга. Сценарий к фильму написали авторы оскароносной «Горбатой горы».
Одна из самых громких премьер TIFF — «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд. Это ее первая роль после «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури», фильма, который принес актрисе премию «Оскар». В новой картине рассказывается о безработной женщине, которая путешествует по стране на машине и наблюдает за жизнью таких же кочевников, как она. Кинофестивали в Венеции и Торонто договорились провести премьеру этого фильма одновременно.
Интересные проекты заявлены и в документальной секции. Например «Враги государства» повествуют о том, как спецслужбы США преследуют семью молодого хакера, подозреваемого в связях с хакерской группой Anonymous. Хакер и его родители вынуждены были даже попросить политического убежища в Канаде. Фильм «76 дней» анонсирован как похожая на зомби-кино история о борьбе с эпидемией коронавируса в китайском Ухане.
В секции сериалов обращает на себя внимание «Трикстер», адаптация бестселлера Иден Робинсон о подростке-индейце, который торгует наркотиками, а затем начинает замечать в городе странных существ — говорящих воронов, двойников, оборотней, — и не может понять, это галлюцинация или что-то происходит в реальности. И «Третий путь» с Джудом Лоу, также мистическая история о том, как мужчину средних лет тянет на странный остров к его обитателям, практикующим интересные ритуалы. Кстати, этот сериал вот-вот будет доступен российским зрителям на сервисе «Амедиатека».
Toronto International Film Festival продлится до 19 сентября. В отличие от многих других кинофорумов, тут нет профессионального жюри, а единственными наградами являются призы зрительских симпатий в его основных программах.
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