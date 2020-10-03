Выход нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на апрель
Премьера нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) снова перенесена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на киностудии MGM и Universal Piсtures, новая дата выхода фильма назначена на 2 апреля следующего года.
Предыдущая назначенная дата - 20 ноября 2020 года. В киностудиях объяснили свое решение тем, что хотят, чтобы фильм "могли посмотреть зрители во всем мире".
Режиссер фильма - Кэри Фукунага, главную роль исполнил британский актер Дэниел Крэйг.
Ранее сообщалось, что в Польше исследователи из Института национальной памяти в архивах обнаружили документы, которые подтверждают, что в британском посольстве в 1964-1965 годах работал сотрудник по имени Джеймс Бонд.
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