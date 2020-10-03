Выход нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на апрель

Предыдущая назначенная дата - 20 ноября 2020 года. В киностудиях объяснили свое решение тем, что хотят, чтобы фильм "могли посмотреть зрители во всем мире".

Режиссер фильма - Кэри Фукунага, главную роль исполнил британский актер Дэниел Крэйг.

Ранее сообщалось, что в Польше исследователи из Института национальной памяти в архивах обнаружили документы, которые подтверждают, что в британском посольстве в 1964-1965 годах работал сотрудник по имени Джеймс Бонд.

