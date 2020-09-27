В Польше историки нашли подтверждение существования Джеймса Бонда

Секретарь-архивист при военном атташе британского посольства Джеймс Альберт Бонд оказался в центре внимания польской контрразведки в 1964 году. В октябре и ноябре он совершил попытку проникнуть на военные объекты в провинциях Белосток и Ольштын. Был общителен, но осторожен в контактах, «интересовался женщинами», как знаменитый киногерой.

С другой стороны, сотрудники Института национальной памяти напомнили, что «бондиана» была известна в мире с 1950-х годов. Поэтому они предположили, что тезку агента 007 прислали специально, чтобы подшутить над спецслужбами Польши.

Ранее кнокритик Давид Шнейдеров, обсуждая с НСН сюжет очередной серии бондианы, отметил, что русских в Голливуде уже неоднократно изображали злодеями.

«В нашем мире идет идеологическая война. Она идет не только между США и Россией, но между всем странами – Америкой и Европой, Америкой и КНДР, Германией и Францией и так далее. Поэтому совершенно неудивительно, что в новом фильме о Джеймсе Бонде главный отрицательный герой будет русским. Так бывало много раз», - заявил собеседник агентства.

