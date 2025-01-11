Выход мультфильма «Шрек 5» перенесли на декабрь 2026 года
Студия Dreamworks перенесла премьеру анимационного фильма «Шрек 5». Об этом пишет Deadline.
Новая часть мультфильма о зеленом огре должна была выйти на экраны в июле 2026 года, однако теперь премьера перенесена на декабрь 2026-го. С чем связано решение о переносе, неизвестно.
В пятой части франшизы к своим ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диас (Фиона), Эдди Мерфи (Осел). Сюжет мультфильма не раскрывается.
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