Выход мультфильма «Шрек 5» перенесли на декабрь 2026 года

Студия Dreamworks перенесла премьеру анимационного фильма «Шрек 5». Об этом пишет Deadline.

Новая часть мультфильма о зеленом огре должна была выйти на экраны в июле 2026 года, однако теперь премьера перенесена на декабрь 2026-го. С чем связано решение о переносе, неизвестно.

В пятой части франшизы к своим ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диас (Фиона), Эдди Мерфи (Осел). Сюжет мультфильма не раскрывается.

Ранее стало известно, что с 6 февраля в прокат выйдет романтическая комедия «Оставь это ветру» с турецкими звездами Барышем Ардучем и Ханде Эрчел.

