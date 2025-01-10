Турецкие звезды Ханде Эрчел и Барыш Ардуч приедут в Москву
Популярные турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч посетят Москву. Об этом сообщила кинопрокатная компания «Вольга».
Дистрибутор анонсировал выход в кинопрокат новой романтической комедии «Оставь это ветру». Главные роли в картине сыграли известный по сериалу «Ворон» актер Барыш Ардуч и звезда проекта «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.
«Фанатов турецких актеров в России ждет большой сюрприз - исполнители главных ролей приедут в Москву», — подчеркнули в пресс-службе «Вольги».
Съемки комедии проходили в Стамбуле и на полуострове Чешме. Лента выйдет в прокат 6 февраля.
Ранее стало известно, что популярный турецкий актер Бурак Озчивит снялся в российском новогоднем фильме «Елки 11». Картина уже заработала в кинопрокате более 1 млрд рублей.
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