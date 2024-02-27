Выход фильма «Мальвина» с Ивлеевой перенесли на неопределенную дату

В пресс-службе кинопрокатной компании «Атмосфера кино» уточнили, что премьеру, которая была изначально запланирована на 28 марта, перенесли на неопределённое время.

«Фильм временно покинул график релизов... Новой даты пока нет», - заключили в компании.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил «Радиоточке НСН», что фильм «Мальвина» с засветившейся на «голой вечеринке» Анастасией Ивлеевой сможет собрать кассу, если продюсеры пойдут на риск, а опальный блогер реабилитируется в глазах общественности.