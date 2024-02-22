Выход фильма «Балерина» по «Джону Уику» отложили на год из-за пересъемок

Причиной переноса стало желание куратора франшизы Чада Стахелски сделать фильм более масштабным, а также добавить дополнительные экшен-сцены. Поэтому его отправили на пересъёмку.

Главную роль в спин-оффе «Балерина» исполнит Ана де Армас. Фильм расскажет о приключениях наёмницы Руни, которая будет мстить бандитам за смерть отца. Актёр Киану Ривз, играющий Джона Уика, появится в кинокартине в эпизодической роли.

Ранее Ривз заявил, что считает четвёртую часть истории о киллере Джоне Уике самым сложным фильмом в своей карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

