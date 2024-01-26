People: Киану Ривза заметили на костылях на съемках

Канадского актера и музыканта Киану Ривза заметили на костылях на съемочной площадке фильма «Good Fortune», пишет портал People.

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По информации издания, актеру приложили ледяные компрессы к коленам. Он передвигался с помощью костылей.

Журналисты не исключили, что Ривз получил травму. Сам актер информацию о возможных проблемах не комментировал.

В декабре 2023 года грабители разбили окно и проникли в дом актера в Лос-Анджелесе. Злоумышленники украли огнестрельное оружие. Ривза в тот момент не было дома, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter
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