People: Киану Ривза заметили на костылях на съемках
26 января 202419:33
Канадского актера и музыканта Киану Ривза заметили на костылях на съемочной площадке фильма «Good Fortune», пишет портал People.
По информации издания, актеру приложили ледяные компрессы к коленам. Он передвигался с помощью костылей.
Журналисты не исключили, что Ривз получил травму. Сам актер информацию о возможных проблемах не комментировал.
В декабре 2023 года грабители разбили окно и проникли в дом актера в Лос-Анджелесе. Злоумышленники украли огнестрельное оружие. Ривза в тот момент не было дома, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru