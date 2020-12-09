Выбраны продюсеры для церемонии «Оскар» в 2021 году

Голливудский режиссер Стивен Содерберг станет одним из продюсеров предстоящей церемонии вручения «Оскара», которая запланирована на 25 апреля 2021 года в онлайн-формате, говорится на сайте кинопремии.

Содерберг - лауреат «Оскара» за лучшую режиссуру в фильме «Траффик». Второй продюсер премии - Стейси Шер, сотрудничавшая с Содербергом во время работы над фильмами «Заражение» и «Эрин Брокович». Третьим продюсером стал Джесси Коллинз, который в 2021 году будет также задействован в постановках церемоний «Грэмми» и Супербоула.