Вуди Аллен: В Америке ценят русское искусство

Как отметил Аллен, он всегда любил европейское кино, в том числе русское — в частности, картины Сергея Эйзенштейна и Всеволода Пудовкина. Режиссер признался, что в его фильмах много следов классической русской литературы, сам Аллен читал Федора Достоевского, Льва Толстого и Владимира Набокова.

«Вообще, в Америке очень ценят русское искусство. Россия всегда была важным ориентиром для наших художников. Книги, музыка, балет. Даже живопись. [Художник Василий] Кандинский — в Америке большая фигура…» — рассказал Вуди Аллен.

Кроме того, режиссер вспомнил, что не раз бывал в Москве и Санкт-Петербурге и «прекрасно проводил время».

