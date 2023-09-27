Вуди Аллен: В Америке ценят русское искусство
Русское искусство ценят в Америке. Об этом заявил режиссер Вуди Аллен в интервью кинокритику Станиславу Зельвенскому в Венеции.
Как отметил Аллен, он всегда любил европейское кино, в том числе русское — в частности, картины Сергея Эйзенштейна и Всеволода Пудовкина. Режиссер признался, что в его фильмах много следов классической русской литературы, сам Аллен читал Федора Достоевского, Льва Толстого и Владимира Набокова.
«Вообще, в Америке очень ценят русское искусство. Россия всегда была важным ориентиром для наших художников. Книги, музыка, балет. Даже живопись. [Художник Василий] Кандинский — в Америке большая фигура…» — рассказал Вуди Аллен.
Кроме того, режиссер вспомнил, что не раз бывал в Москве и Санкт-Петербурге и «прекрасно проводил время».
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