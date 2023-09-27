Фильм Германа-младшего вошел в программу 36-го Токийского кинофестиваля

Российский фильм «Воздух» кинорежиссера Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля. Об этом сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что «Воздух» вошел в программу конкурса вместе с еще 14 картинами, которые были отобраны из 1942 фильмов из 114 стран. Показ в Японии станет мировой премьерой российской киноленты.

Показы и мероприятия фестиваля пройдут на нескольких площадках в Токио. Кинофестиваль разделен на девять программ, главной из которых является конкурсная. Всего же на кинофоруме покажут 219 фильмов. Он пройдет с 23 октября по 1 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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