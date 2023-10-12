ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами страны
Россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами страны в 2023 году. Соответствующие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты провели опрос и составили народный рейтинг лучших актеров, актрис, фильмов и сериалов. В топ-3 актеров вошли Константин Хабенский, которого назвали 12% респондентов, Сергей Безруков и Владимир Машков (по 11%). Кроме того, среди лучших артистов по версии россиян оказались Сергей Бурунов, Александр Петров, Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов.
Лучшей актрисой года опрошенные назвали Юлию Пересильд (11%).
«Еще год назад она не входила даже в пятерку "лучших" (2022 г. — 2%). По-видимому, лидерство в рейтинге Пересильд обеспечила главная роль в фильме "Вызов" — первой кинокартине, снятой в космосе», — отметили в ВЦИОМ.
В народный рейтинг лучших актрис также вошли Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева (4%) и Елизавета Боярская (4%).
При этом лучшими российскими фильмами 2023 года россияне назвали «Чебурашку» и «Вызов» (11% и 9% соответственно), а в число лучших сериалов страны вошли «След» (3%), «Пес», «Первый отдел», «Доктор Краснов» и «Папины дочки. Новые» (по 2%).
Ранее жители страны назвали исполнителями года певцов SHAMANа, Олега Газманова и Николая Баскова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru