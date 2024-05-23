ВЦИОМ: Рок стал самым популярным жанром музыки среди россиян
Около 51% россиян слушает музыку ежедневно, при этом 24% отдают предпочтение року, что делает этот жанр самым популярным, следует из опроса ВЦИОМ.
Чаще всего к року обращаются молодые люди, 39% среди зумеров и миллениалов сообщили, что слушают подобную музыку. Среди представителей поколения оттепели только 2% отдают предпочтение такой музыке. Также уточняется, что подобный жанр выбирает 31% мужчин и 19% женщин.
Еще 19% от общего числа опрошенных сообщили, что слушают песни SHAMAN (Ярослав Дронов), а 18% выбирают классическую музыку. Половина респондетов отметили, что слушают музыку на телефоне, 32% делают это в автомобиле, а 18% прослушивают любимые композиции по телевидению.
Ранее один из музыкантов новой группы «Воля и разум», экс-участник коллективов «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк заявил «Радиоточке НСН», что рок-музыка в России сегодня переживает подъем и часто звучит на федеральных телеканалах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru