ВЦИОМ: Рок стал самым популярным жанром музыки среди россиян

Чаще всего к року обращаются молодые люди, 39% среди зумеров и миллениалов сообщили, что слушают подобную музыку. Среди представителей поколения оттепели только 2% отдают предпочтение такой музыке. Также уточняется, что подобный жанр выбирает 31% мужчин и 19% женщин.

Еще 19% от общего числа опрошенных сообщили, что слушают песни SHAMAN (Ярослав Дронов), а 18% выбирают классическую музыку. Половина респондетов отметили, что слушают музыку на телефоне, 32% делают это в автомобиле, а 18% прослушивают любимые композиции по телевидению.

Ранее один из музыкантов новой группы «Воля и разум», экс-участник коллективов «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк заявил «Радиоточке НСН», что рок-музыка в России сегодня переживает подъем и часто звучит на федеральных телеканалах.

