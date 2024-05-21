Группа «Крематорий» выпустила клип на песню «Воры 2.0»
21 мая 202413:18
Рок-группа «Крематорий» выложила второй клип на песню «Воры», которая стала саундтреком к новому фильму «Золото Умальты» режиссера Андрея Богатырева.
Фильм рассказывает историю о том, как в 1917 году хабаровский купец собирает команду головорезов, чтобы отыскать украденные у него 40 пудов золота. Кадры из ленты показаны в клипе.
Ранее сообщалось, что самые успешные краудфандинговые проекты в музыке в 2023 году запустили группы «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru