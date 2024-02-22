Вторым ведущим «Новой Фабрики звезд» стал Тимур Родригез
Вторым ведушим проекта «Новая Фабрика звёзд» стал шоумен и музыкант Тимур Родригез, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Исполнитель будет партнёром Регины Тодоренко, об участии которой в шоу было объявлено ранее. По словам самого Родригеза, ему очень интересен проект.
«Хочется узнать, насколько новые реалии повлияют на сам формат и насколько люди нового времени... в силах повлиять на то, как будет выглядеть музыкальная сцена страны в ближайшем будущем», — заявил певец.
Ранее организаторы «Новой Фабрики звёзд» объявили, что наставниками участников станут солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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