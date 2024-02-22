Вторым ведущим «Новой Фабрики звезд» стал Тимур Родригез

Исполнитель будет партнёром Регины Тодоренко, об участии которой в шоу было объявлено ранее. По словам самого Родригеза, ему очень интересен проект.

«Хочется узнать, насколько новые реалии повлияют на сам формат и насколько люди нового времени... в силах повлиять на то, как будет выглядеть музыкальная сцена страны в ближайшем будущем», — заявил певец.

Ранее организаторы «Новой Фабрики звёзд» объявили, что наставниками участников станут солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».