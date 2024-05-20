Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года

Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»), передает портал GamingBolt.

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в декабре

По данным издания, продолжение проекта увидит свет в первой половине 2025 года.

Ранее сериал, созданный по одноименной видеоигре, получил награду Гильдии сценаристов США (WGA), напоминает RT. Адаптацию признали «Лучшим новым сериалом», за что награду получили сценаристы проекта Нил Дракманн, Хейли Гросс, Крэйг Мэйзин и Бо Шим.

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ФОТО: кадр из сериала The Last of Us
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