Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года
20 мая 202414:08
Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»), передает портал GamingBolt.
По данным издания, продолжение проекта увидит свет в первой половине 2025 года.
Ранее сериал, созданный по одноименной видеоигре, получил награду Гильдии сценаристов США (WGA), напоминает RT. Адаптацию признали «Лучшим новым сериалом», за что награду получили сценаристы проекта Нил Дракманн, Хейли Гросс, Крэйг Мэйзин и Бо Шим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
- Рособрнадзор: Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам
- Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля
- Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года
- Суд в Москве арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка мужчину
- Суд признал законным приговор террористке Треповой
- СМИ: Юрий Куклачев вернется к репетициям во второй половине июня
- ВС РФ поразили место совещания руководства двух штурмовых бригад ВСУ
- Цены на автозапчасти в России стабилизировались с июля 2023 года
- Победителем «Новой Фабрики звезд 2024» стала Мария Гордеева
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru