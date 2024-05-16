Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в декабре
16 мая 202400:16
Второй сезон сериала «Игра в кальмара» южнокорейского производства выйдет в 2024 году, сообщает издание Business Insider.
Как заявил актер Ли Чжон Чжэ, премьера намечена на декабрь.
При этом Netflix пока официально не объявил дату премьеры.
Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году. За неполный месяц с момента премьеры его посмотрели более 111 миллионов раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru