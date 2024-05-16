Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в декабре

Как заявил актер Ли Чжон Чжэ, премьера намечена на декабрь.

При этом Netflix пока официально не объявил дату премьеры.

Сериал «Игра в кальмара» вышел в 2021 году. За неполный месяц с момента премьеры его посмотрели более 111 миллионов раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

