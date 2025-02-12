Названа дата премьеры второго сезона сериала «Телохранители»

История про то, как три боксера из провинции стали телохранителями эксцентричного московского адвоката перерастет из комедии столкновения двух миров в сторону развития взаимоотношений между героями, говорится в пресс-релизе.

Самое главное, как подчеркнули на ТНТ, главные герои не меняют своих жизненных принципов и остаются такими же честными и порядочными людьми, а также верными друзьями.

В сериале заняты Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий, Инга Оболдина и другие артисты.

Ранее гендиректор Wink анонсировал сериал по мотивам романа братьев Стругацких, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

