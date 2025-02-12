Названа дата премьеры второго сезона сериала «Телохранители»
Премьера второго сезона российского сериала «Телохранители» состоится на телеканале ТНТ, сообщает URA.RU.
История про то, как три боксера из провинции стали телохранителями эксцентричного московского адвоката перерастет из комедии столкновения двух миров в сторону развития взаимоотношений между героями, говорится в пресс-релизе.
Самое главное, как подчеркнули на ТНТ, главные герои не меняют своих жизненных принципов и остаются такими же честными и порядочными людьми, а также верными друзьями.
В сериале заняты Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий, Инга Оболдина и другие артисты.
Ранее гендиректор Wink анонсировал сериал по мотивам романа братьев Стругацких, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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