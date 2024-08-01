Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря
Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря. Об этом сообщили представители Netflix на YouTube-канале.
Netflix анонсировал дату выхода новых серий и представил новый трейлер второго сезона. В ролике также сказано, что последний, третий сезон, выйдет в 2025 году. Сценарист и режиссер проекта Хван Дон Хек отметил, что рад видеть, как его труд приносит плоды. Он также поблагодарил поклонников за поддержку проекта.
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, который рассказывает о героях, пытающихся решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание. «Игра в кальмара» вошла в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября 2021 года зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов, передает «Радиоточка НСН».
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