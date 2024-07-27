Начались съемки сериала про Марию Бутину по ее книге «Тюремный дневник»

Бутина опубликовала кадры первого дня съемок. По ее словам, они вместе с режиссером Игорем Копыловым пять месяцев работали над подготовкой проекта.



Одно из мест съемок — бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге.



По словам Бутиной, несмотря на «художественные элементы», в сериале всё будет «без прикрас, прямо и в высшей степени откровенно». Роль Марии Бутиной исполнит актриса Мария Лопатина. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.



В центре сюжета девушка, которая приехала учиться в США и оказывается втянута в опасную игру, связанную с угрозой безопасности России. После ареста ФБР пытается склонить ее к предательству. Бутиной предстоит сделать непростой выбор: «между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью»

Ранее стало известно, что осенью на российские телеэкраны выйдет продолжение сказочной франшизы «Последний богатырь» - сериал «Последний богатырь. Наследие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

