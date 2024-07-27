Начались съемки сериала про Марию Бутину по ее книге «Тюремный дневник»
Стартовали съемки сериала про депутата Госдумы Марию Бутину по ее книге «Тюремный дневник».
Бутина опубликовала кадры первого дня съемок. По ее словам, они вместе с режиссером Игорем Копыловым пять месяцев работали над подготовкой проекта.
Одно из мест съемок — бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге.
По словам Бутиной, несмотря на «художественные элементы», в сериале всё будет «без прикрас, прямо и в высшей степени откровенно». Роль Марии Бутиной исполнит актриса Мария Лопатина. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.
В центре сюжета девушка, которая приехала учиться в США и оказывается втянута в опасную игру, связанную с угрозой безопасности России. После ареста ФБР пытается склонить ее к предательству. Бутиной предстоит сделать непростой выбор: «между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью»
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