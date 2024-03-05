Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на экраны в июне
Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет в телевизионной сети HBO в июне. Об этом пишет Variety.
По данным издания, выход проекта анонсировал глава подразделения Warner Bros. Discovery по стримингу и играм Джей Би Перретт.
«Дом дракона» — спин-офф сериала «Игра престолов», который рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Первый сезон проекта вышел в 2022 году. В сериале сыграли Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель и другие. В январе 2023 года проект получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал», напоминает телеканал «360».
Ранее стало известно, что режиссер Юрий Быков снимет продолжение сериала «Метод», пишет RT. Ожидается, что новый сезон выйдет в 2025 году.
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