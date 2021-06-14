Второй акт. МХАТ планирует подписать с Бузовой новый контракт

Отмечается, что работой Бузовой довольны в театре. По мнению художественного руководителя Эдуарда Боякова, показы, прошедшие при полном зале, были успешными.

Известно, что Бузову собираются пригласить на роль Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в сентябре этого года.

Ранее народный артист РФ Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет певица Ольга Бузова, отметив, что он мог бы вызвать отчаяние у знаменитого русского театрального режиссёра Константина Станиславского.

