Второй акт. МХАТ планирует подписать с Бузовой новый контракт
Дирекция МХАТа имени Горького намерена заключить новый контракт с российской артисткой Ольгой Бузовой после премьеры спектакля «Чудесный грузин», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что работой Бузовой довольны в театре. По мнению художественного руководителя Эдуарда Боякова, показы, прошедшие при полном зале, были успешными.
Известно, что Бузову собираются пригласить на роль Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в сентябре этого года.
Ранее народный артист РФ Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет певица Ольга Бузова, отметив, что он мог бы вызвать отчаяние у знаменитого русского театрального режиссёра Константина Станиславского.
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