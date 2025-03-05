Фотовыставка Ромы Зверя «Привиделось» откроется в Санкт-Петербурге

В экспозиции будут представлены фотографии, которые певец сделал, путешествуя в течение 7 лет по более чем 150 городам. Музыкант «освежил» их нейросетью, добавив героя — привидение.

«Это такой персонаж, который одновременно и существует, и нет. Может, это мой автопортрет. Ведь себя сложно оставить и даже представить на подобных фотографиях. А здесь немного поэтическая история», — объяснил выбор персонажа Билык, призвав посетителей выставки не искать в работах глубокого смысла и поиграть с фотографом «в прятки».

Ранее выставка «Матерчатая каллиграфия Ирины Захаровой», на которой представлены работы матери официального представителя МИД России Марии Захаровой, открылась в Москве в рамках перекрестных годов культуры России и Китая. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

