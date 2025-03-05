Фотовыставка Ромы Зверя «Привиделось» откроется в Санкт-Петербурге
Вторая персональная фотовыставка музыканта, лидера группы «Звери» Романа Билыка (известен как Рома Зверь) «Привиделось» откроется в музее Эрарта в Санкт-Петербурге 27 июня. Об этом сообщил официальный аккаунт группы «Звери» в соцсетях.
В экспозиции будут представлены фотографии, которые певец сделал, путешествуя в течение 7 лет по более чем 150 городам. Музыкант «освежил» их нейросетью, добавив героя — привидение.
«Это такой персонаж, который одновременно и существует, и нет. Может, это мой автопортрет. Ведь себя сложно оставить и даже представить на подобных фотографиях. А здесь немного поэтическая история», — объяснил выбор персонажа Билык, призвав посетителей выставки не искать в работах глубокого смысла и поиграть с фотографом «в прятки».
Ранее выставка «Матерчатая каллиграфия Ирины Захаровой», на которой представлены работы матери официального представителя МИД России Марии Захаровой, открылась в Москве в рамках перекрестных годов культуры России и Китая. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Рейган вертится в гробу»: В Сенате США раскритиковали политику Трампа
- Певица Анастасия Лютова откроет мартовскую серию концертов «Джаза на воде»
- Больше половины россиян признались, что страдают от усталости
- Россиянкам напомнили, что решение о выплате маткапитала принимают до 15 дней
- СМИ: Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной
- Мишустин: Западу не удалось лишить российских женщин цветов
- Продажи новых легковушек в России в феврале 2025 года упали на 24%
- Мурашко: Нормы по зарплате врачей удается выполнить не во всех регионах РФ
- Сериалы из Восточной Азии удерживают интерес россиян на протяжении 11 недель
- Депутат Бессараб допустила, что в России может появиться налог на роботов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru