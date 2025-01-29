Внучка Ельцина организовала свою выставку в московском «Ельцин-центре»

На мероприятии присутствовали 150 гостей — послы иностранных государств, политики и близкие семье люди. Сама 92-летняя героиня фоторабот не смогла приехать на выставку, но испекла для гостей свое знаменитое печенье.

Ранее в Москве на Гоголевском бульваре открылась уличная фотовыставка о Театре «У Никитских ворот». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

