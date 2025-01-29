Внучка Ельцина организовала свою выставку в московском «Ельцин-центре»
Фотовыставка внучки первого российского президента Бориса Ельцина Марии Юмашевой «Моя бабушка первая леди», посвященная вдове экс-главы государства Наине Ельциной, открылась в московском «Ельцин-центре». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
На мероприятии присутствовали 150 гостей — послы иностранных государств, политики и близкие семье люди. Сама 92-летняя героиня фоторабот не смогла приехать на выставку, но испекла для гостей свое знаменитое печенье.
Ранее в Москве на Гоголевском бульваре открылась уличная фотовыставка о Театре «У Никитских ворот». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru