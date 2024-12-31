«Всё не зря!»: Галанин подвел итоги «непростого» года и пожелал всем творческого «огонька»
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН заявил, что в творческом плане в каждой работе есть «тот самый огонек», надо только уметь его найти и раздуть.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом, поделился главными переживаниями и достижениями уходящего года, а также анонсировал самые «обычные» планы на год грядущий.
«Дорогие друзья! Люди добрые и не очень, как я люблю писать в одной из соцсетей, всех поздравляю с Новым годом! Хочется всем пожелать долгих лет радостной жизни. А что значит радостной? Радостной, потому что ты просто живешь, потому что делаешь какую-то интересную свою работу, делаешь ее с огоньком. В творческом плане в каждой работе есть этот самый огонек, надо только уметь его найти и раздуть. Делаем свое дело, слушаем хорошую музыку и любим нашу замечательную, необъятную Родину!», - поздравил всех музыкант.
Галанин признался, что год выдался непростым, но в жизни печаль и радость всегда пересекаются.
«Год у нас был непростой. Главное событие – у нас умер гитарист Сергей Левитин. Для нас это большая потеря, и человеческая, и музыкальная, все вместе… Мы выпустили пластинку «Батарейки сели», на которой звучит его гитара, Слава Богу, что мы успели ее записать вместе. Даже есть еще несколько треков, которые выйдут на следующей пластинке. Хотим летом к нашему дню рождению выпустить, будет звучать и там его гитара. Тут и радость, и печаль, как это все по жизни и бывает», - поделился собеседник НСН.
Также он не стал делиться грандиозными планами на 2025 год, а озвучил самые «обычные» - просто жить и делать свое дело.
«Планы на 2025 годы обычные – жить, делать свое дело, играть концерты, записывать по возможности новые песни, а также встречаться с людьми, которые нас поддерживают, вдохновляют на то, что мы делаем. Когда ты видишь людей на концертах, ты понимаешь, что все не зря», - заключил он.
Ранее Сергей Галанин рассказал НСН, как его сын воспринял спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН», который в 2024 году с успехом шел в театре «Современник», передает «Радиоточка НСН».
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