«Всё не зря!»: Галанин подвел итоги «непростого» года и пожелал всем творческого «огонька»

Галанин признался, что год выдался непростым, но в жизни печаль и радость всегда пересекаются.

«Год у нас был непростой. Главное событие – у нас умер гитарист Сергей Левитин. Для нас это большая потеря, и человеческая, и музыкальная, все вместе… Мы выпустили пластинку «Батарейки сели», на которой звучит его гитара, Слава Богу, что мы успели ее записать вместе. Даже есть еще несколько треков, которые выйдут на следующей пластинке. Хотим летом к нашему дню рождению выпустить, будет звучать и там его гитара. Тут и радость, и печаль, как это все по жизни и бывает», - поделился собеседник НСН.

Также он не стал делиться грандиозными планами на 2025 год, а озвучил самые «обычные» - просто жить и делать свое дело.

«Планы на 2025 годы обычные – жить, делать свое дело, играть концерты, записывать по возможности новые песни, а также встречаться с людьми, которые нас поддерживают, вдохновляют на то, что мы делаем. Когда ты видишь людей на концертах, ты понимаешь, что все не зря», - заключил он.

Ранее Сергей Галанин рассказал НСН, как его сын воспринял спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН», который в 2024 году с успехом шел в театре «Современник», передает «Радиоточка НСН».

