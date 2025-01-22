«Встречались, но не договорились»: В ЛДПР объяснили отказ от фильма про Жириновского

«Леонид Слуцкий встречался с Александром Барановым, однако никаких договоренностей о том, что именно Баранов будет снимать фильм, не было. Обсуждались только общие идеи, его видение, в том числе по возможным актерам. Однако договориться не удалось, возник ряд вопросов, поэтому кандидатуру данного режиссера больше не рассматривали, никакой совместной работы начато не было. Кстати, были встречи и с другими потенциальными режиссерами, сценаристами», - отметили в пресс-службе.

Теперь над проектом работает Первый канал, зрителям покажут художественный сериал.

«В ходе обсуждения будущей картины внутри партии с теми, кто знал Владимира Вольфовича и работал с ним, стало очевидно, что насыщенная и яркая история жизни основателя ЛДПР не укладывается в стандартные полтора часа экранного времени. Поэтому было принято решение создать целый художественный сериал, который позволит глубже раскрыть личность Жириновского, а также то, что за этот масштабный проект возьмется Первый канал. Работа ведется», - сообщили там.

При этом в партии открыты к любым творческим предложениям, которые позволят раскрыть личность основателя ЛДПР.

«В ЛДПР с большим уважением относятся к наследию Владимира Вольфовича. Партия открыта для любых творческих инициатив, связанных с именем основателя ЛДПР. Будем рады предложениям о творческих вечерах, выставках, книгах, фильмах и песнях о нашем учителе, нашем отце и наставнике Владимире Жириновском», – рассказали в пресс-службе.

Ранее режиссер, народный артист РФ Сергей Снежкин сообщал, что главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском может исполнить актер, народный артист России Константин Хабенский. А глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что этот артист прекрасно подходит для роли Жириновского в рассвете его политической карьеры.

