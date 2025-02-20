Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца»
20 февраля 202516:08
Российский стилист и исполнитель Сергей Зверев внесен в списки украинского сайта «Миротворец» (ресурс был создан в 2014 году, в России он признан экстремитским и заблокирован по решению суда).
В качестве причины попадания Зверева в «Миротворец» указана поддержка военной операции на Украине. По данным украинских СМИ, поводом стало высказывание стилиста после гибели его племянника в зоне СВО.
В ноябре 2024 года Дональд Трамп был исключен из базы сайта «Миротворец».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru