Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца»

Российский стилист и исполнитель Сергей Зверев внесен в списки украинского сайта «Миротворец» (ресурс был создан в 2014 году, в России он признан экстремитским и заблокирован по решению суда).

«Накрутили!»: Зверев о незаконном исполнении песни Куртуковой «Матушка-Земля»

В качестве причины попадания Зверева в «Миротворец» указана поддержка военной операции на Украине. По данным украинских СМИ, поводом стало высказывание стилиста после гибели его племянника в зоне СВО.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп был исключен из базы сайта «Миротворец».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:УкраинаМиротворецСергей Зверев

Горячие новости

Все новости

партнеры