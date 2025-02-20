Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца»

В качестве причины попадания Зверева в «Миротворец» указана поддержка военной операции на Украине. По данным украинских СМИ, поводом стало высказывание стилиста после гибели его племянника в зоне СВО.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп был исключен из базы сайта «Миротворец».



