Всероссийский урок о кинематографе состоится в четверг

Известный радиоведущий Антон Комолова будет вести необычный урок. Его гостями выступят режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко и продюсер картины Виталий Шляппо. По данным агентства, трансляцию урока смогут увидеть все желающие.

Начало мероприятия в 13.00. Как сообщили агентству организаторы проекта, школьники узнают о процессе киносъемок, о сочетании творчества с техникой и другом.

Трансляция будет доступна на портале "Проектория", а также на социальных платформах проекта.







