Всероссийский урок о кинематографе состоится в четверг
Всероссийский открытый урок о кинематографе состоится в четверг 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Известный радиоведущий Антон Комолова будет вести необычный урок. Его гостями выступят режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко и продюсер картины Виталий Шляппо. По данным агентства, трансляцию урока смогут увидеть все желающие.
Начало мероприятия в 13.00. Как сообщили агентству организаторы проекта, школьники узнают о процессе киносъемок, о сочетании творчества с техникой и другом.
Трансляция будет доступна на портале "Проектория", а также на социальных платформах проекта.
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