Интерактивные уроки появились в МЭШ ко дню памяти А.С.Пушкина

Приложения, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, стали доступны в проекте Московской электронной школы ко Дню памяти поэта, который отмечается 10 февраля. На портале столичного методического центра «Слово учителю» опубликованы интерактивные уроки, а в подборке приложений МЭШ представлены интересные факты из жизни и творчества Пушкина.

Учебные электронные пособия можно просмотреть с любого гаджета. Самые интересные моменты из жизни и творчества поэта представлены в материалах урока «Пушкинская гостиная». Там также можно почерпнуть информацию о некоторых современниках поэта и его увлечениях.

Кроме того, опубликованы ответы на необычные и каверзные вопросы: например, почему Пушкин писал Бенкендорфу только на французском языке, а декабристы на балах не снимали шпаг. Лицейским годам посвящён юбилейный урок «Друзья мои, прекрасен наш союз!..».

В МЭШ проверить свои знания о годах учёбы поэта можно с помощью приложения «Лицейские друзья А.С.Пушкина». Познакомиться с самыми известными московскими местами, связанными с поэтом, даст возможность приложение «Имени А.С.Пушкина». Героям творчества поэта посвящено интерактивное приложение «Персонажи произведений А.С.Пушкина».

