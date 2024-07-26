«Все-таки «Семь»»: BadComedian назвал лучший фильм с Кевином Спейси
Лучшим фильмом с участием голливудского актера Кевина Спейси, которому сегодня исполнилось 65 лет, является кинокартина «Семь», заявил видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов (BadComedian). Его слова приводит NEWS.ru.
Он отметил, что ему кажется, что он должен назвать фильм «Красота по-американски», однако он не может идти против своих ощущений, и все-таки выбирает «Семь» в качестве лучшего фильма.
BadComedian подчеркнул, что обвинения актера в домогательствах сильно сказались на его карьере. Блогер заметил, что слышал о попытках Спейси оправдаться, однако посчитал их странными и отметил, что он сделал только хуже.
Ранее Спейси признался, что находится на грани банкротства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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