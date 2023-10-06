СМИ: В Узбекистане у Кевина Спейси выявили дисциркуляторную энцефалопатию
Врачи в Узбекистане выявили в голливудского актёра Кевина Спейси дисциркуляторную энцефалопатию (поражение головного мозга в результате нарушения кровообращения), сообщает Telegram-канал Baza.
Актёр почувствовал недомогание в Самарканде, во время посещения одного из музеев. У него стала неметь левая рука. Спейси госпитализировали с подозрением на инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился.
По данным канала, актёру сделали ЭКГ и МРТ, а также взяли анализ крови. В результате выяснилось, что у Спейси повышенный уровень кортизола и холестерина. Узбекистанские медики пришли к выводу, что у актёра дисциркуляторная энцефалопатия первой степени, а также остеохондроз.
Ранее суд присяжных оправдал Кевина Спейси по третьему делу о сексуальном насилии. Первые два суда по подобным делам актёр также выиграл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Узбекистане у Кевина Спейси выявили дисциркуляторную энцефалопатию
- Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации
- Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга
- «Глупость какая!»: Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак
- Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу
- Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем
- ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета
- Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
- Синоптик Макарова посоветовала московским водителям поменять шины
- Mash: Умер известный режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru