СМИ: В Узбекистане у Кевина Спейси выявили дисциркуляторную энцефалопатию

Актёр почувствовал недомогание в Самарканде, во время посещения одного из музеев. У него стала неметь левая рука. Спейси госпитализировали с подозрением на инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился.

По данным канала, актёру сделали ЭКГ и МРТ, а также взяли анализ крови. В результате выяснилось, что у Спейси повышенный уровень кортизола и холестерина. Узбекистанские медики пришли к выводу, что у актёра дисциркуляторная энцефалопатия первой степени, а также остеохондроз.

Ранее суд присяжных оправдал Кевина Спейси по третьему делу о сексуальном насилии. Первые два суда по подобным делам актёр также выиграл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

