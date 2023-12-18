Шнейдеров оценил вероятность отказа Китая от Голливуда в пользу России
Поднебесная вкладывает огромные деньги и в американское кино, и в большое количество совместных проектов, напомнил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Китай не откажется от сотрудничества с Голливудом в кинематографе в пользу создания совместного кино с Россией, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.
Ранее главред журнала «Современный кинематограф» Хуан Пу заявил ТАСС, что основой для наращивания сотрудничества китайских и российских кинематографистов могут стать их схожие взгляды и подходы к работе, а также одинаковое внимание к некоторым темам. Он отметил, что позитивно оценивает перспективы российско-китайского взаимодействия в киноиндустрии. Шнейдеров считает, что сотрудничеству КНР и РФ в этой сфере может помешать Голливуд.
«Не помню совместных российско-китайских проектов, наверное только «Тайна печати дракона», где сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, но этот фильм в Китае с треском провалился. Вот совместной продукции Китая и Голливуда - огромное количество. Китайцы вкладывают во всю франшизу «Миссия невыполнима», в Китае был снят фильм «Великая стена», главную роль в котором сыграл Мэтт Дэймон. Китай вкладывает огромные деньги в Голливуд и в огромное количество совместных проектов. Что касается совместных проектов (Китая и России - ред. НСН), не вижу причин, почему китайцы отойдут от сотрудничества с Голливудом. Разве что это будут абсолютно внешнеполитические, а не экономические причины», - сказал Шнейдеров.
При этом он рассказал, что российские фильмы пользуются популярностью в Китае.
«Например, с огромным успехом прошел в Китае «Как закалялась сталь». Причем туда был введен персонаж китайский, который учил Павку Корчагина жизни и правильным поступкам, это было весьма забавно. То есть, примеры не глобальных, но отдельных фильмов есть», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что на международном кинорынке в Шанхае российские и китайские компании договорились об интенсивном сотрудничестве, заключив ряд важных сделок. Большой интерес у китайских прокатчиков вызвал отечественный мультипликационный фильм «Снежная Королева. Разморозка». При этом интерес сразу у нескольких китайских закупщиков вызвали такие проекты, как мультфильмы о Лунтике, Барбоскиных и трех богатырях, передает «Радиоточка НСН».
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