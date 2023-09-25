«Все ли сложится?»: От чего будет зависеть успех «Чебурашки-2»

Ранее пресс-служба телеканала «Россия» сообщила, что фильм «Чебурашка-2» запущен в производство и появится в прокате 1 января 2026 года. Режиссером второй части вновь выступит Дмитрий Дьяченко. Исаев объяснил, от чего будет зависеть успех нового фильма о Чебурашке.

«Все будет зависеть от того, сложится ли так же удачно, как и в первом фильме, весь набор факторов, определяющих кассовый успех картины. Это интерес широкой семейной аудитории, качество картинки, хорошая музыка, драматургия, сценарий и игра актеров. Все перечисленное определило феноменальный успех первого фильма, на него пошли даже те, кто много лет не был в кинотеатрах. Более того, “Чебурашку” смотрели и по второму, и по третьему разу. Если все так же удачно сложится у второй части, значит, будет сопоставимый успех. Больший или меньший — узнаем чуть позже», — сказал Исаев.

Собеседник НСН указал на острую нехватку подобных картин в российской киноиндустрии.

«Жалко, что такие картины появляются раз в три года. Чтобы индустрия жила, они должны выходить раз в два-три месяца. А повтор успеха со столь большим шагом не позволяет киноиндустрии выживать, чувствовать себя нормально и развиваться», — подытожил он.

Ранее Исаев рассказал, какие киноновинки соберут самую большую кассу осенью и зимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

