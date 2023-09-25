«Все ли сложится?»: От чего будет зависеть успех «Чебурашки-2»
«Чебурашка-2» сможет повторить феноменальный успех первой части, если его создателям удастся совместить широкий охват аудитории, качественную картинку, удачную музыку, драматургию, сценарий и игру актеров, сказал НСН Роман Исаев.
Первый фильм о Чебурашке сумел совместить в себе все факторы, определяющие успех картины, если второй ленте удастся сделать то же самое, она сможет добиться сопоставимого успеха. Об этом НСН заявил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Ранее пресс-служба телеканала «Россия» сообщила, что фильм «Чебурашка-2» запущен в производство и появится в прокате 1 января 2026 года. Режиссером второй части вновь выступит Дмитрий Дьяченко. Исаев объяснил, от чего будет зависеть успех нового фильма о Чебурашке.
«Все будет зависеть от того, сложится ли так же удачно, как и в первом фильме, весь набор факторов, определяющих кассовый успех картины. Это интерес широкой семейной аудитории, качество картинки, хорошая музыка, драматургия, сценарий и игра актеров. Все перечисленное определило феноменальный успех первого фильма, на него пошли даже те, кто много лет не был в кинотеатрах. Более того, “Чебурашку” смотрели и по второму, и по третьему разу. Если все так же удачно сложится у второй части, значит, будет сопоставимый успех. Больший или меньший — узнаем чуть позже», — сказал Исаев.
Собеседник НСН указал на острую нехватку подобных картин в российской киноиндустрии.
«Жалко, что такие картины появляются раз в три года. Чтобы индустрия жила, они должны выходить раз в два-три месяца. А повтор успеха со столь большим шагом не позволяет киноиндустрии выживать, чувствовать себя нормально и развиваться», — подытожил он.
Ранее Исаев рассказал, какие киноновинки соберут самую большую кассу осенью и зимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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