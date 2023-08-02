Вручение ТЭФИ в 2023 году пройдет в два этапа

Росстат сообщил о росте реальных зарплат в мае на 13% в годовом выражении Зеленский сообщил, что власти рассчитывают подготовить глобальный саммит по «формуле мира» осенью За несколько дней в России было предпринято 16 попыток поджога военкоматов Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма для россиян Отдыхающим дали советы, как не отравиться на черноморских курортах России