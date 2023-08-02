Вручение ТЭФИ в 2023 году пройдет в два этапа
Вручение ТЭФИ в этом году пройдет в два этапа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Академии российского телевидения».
По данным агентства, вручение пройдет 7 и 8 декабря 2023 года.
Сейчас открыт прием работ на национальную телевизионную премию.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ планируется перенести с мая на конец ноября 2023 года. До этого вручение премии ТЭФИ в 2022 году отменено, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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