Вручение премии «Оскар-2022» перенесли на месяц

Вручение кинопремии «Оскар» в 2022 году отложили на месяц. Церемонию, которая должна была пройти 27 февраля, перенесли на 27 марта. Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусств.

При этом отбор картин претендентов традиционно будет происходить до конца 2021 года. Получить возможность побороться за награды могут участвовать ленты, выпущенные с 1 марта по 31 декабря.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса «Оскар» перенесли с февраля на конец апреля.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал «Оскар» 2021 года чересчур предсказуемым.

«Самое интересное было решение режиссера церемонии Стивена Содерберга: он перенес церемонию из камерного зала кинотеатра на вокзал в Лос-Анжелесе, и вся трансляция была вокруг оскаровская», - заявил кинокритик.

