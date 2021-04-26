Шнейдеров: лучшее на Оскаре 2021 - переезд церемонии на вокзал

Давид Шнейдеров: «На Западе очень любят российское, авторское кино. Я очень рад за Кирилла, что он все-таки прошел через все эти страшные испытания и снял новый фильм. И я очень рад, что Кирилл Серебрянников попадет в Канны», - сказал он в эфире НСН.

