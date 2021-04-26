Шнейдеров: лучшее на Оскаре 2021 - переезд церемонии на вокзал
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония «Оскар»
Фильмом года стала драма «Земля кочевников». Ее постановщик Хлои Джао названа «Лучшим режиссерам», а Фрэнсис МакДорманд за игру в этом фильме, получила статуэтку за «Лучшую женскую роль». Энтони Хопкинс назван лучшим актером за фильм «Отец». За роли второго плана статуэтки получили Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия») и Юн Е Чжон («Минари»).
Давид Шнейдеров: «Оскар получился предсказуемым. Самое интересное было решение режиссера церемонии Стивена Содерберга: он перенес церемонию из камерного зала кинотеатра на вокзал в Лос-Анжелесе, и вся трансляция была вокруг оскоровская», — прокомментировал в интервью НСН Давид Шнейдеров.
Названы обладатели российской премии «Ника»
Лучшим фильмом 2020 года назвали драму «Дорогие товарищи!», а Андрея Кончаловского — лучшим режиссером. Лучшим неигровым фильмом за 2019 год назвали картину Андрея Смирнова «Француз». Лучшими актрисами 2019 года стали Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»), за 2020 год — Чулпан Хаматова («Доктор Лиза») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»). Актерами — Леонид Ярмольник («Одесса», за 2019 год) и Александр Паль за фильм «Глубже!» (2020 год).
Давид Шнейдеров: «У меня внутреннее сомнение касательно двух наград Андрея Кончаловского. Мне кажется, несправедливо присуждать президенту киноакадемии такое количество наград», - рассуждает он в беседе с НСН.
«Семнадцать мгновений весны» впервые покажут на большом экране
Все 12 серий «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой впервые покажут на большом экране. Киномарафон, приуроченный ко Дню Победы, состоится 8 и 9 мая в московском киноцентре «Октябрь».
Давид Шнейдеров: «Я надеюсь покажут не цветную версию этого фильма. На мой взгляд, «раскрашенная» версия старого фильма – это что-то чудовищное», - рассказал он НСН.
СМИ: фильм Серебрянникова покажут в Каннах
Издание Variety опубликовало список фильмов, которые могут быть показаны в конкурсе Каннского кинофестиваля-2021. В списке заявлена и российская лента Кирилла Серебренникова - «Петровы в гриппе».
Давид Шнейдеров: «На Западе очень любят российское, авторское кино. Я очень рад за Кирилла, что он все-таки прошел через все эти страшные испытания и снял новый фильм. И я очень рад, что Кирилл Серебрянников попадет в Канны», - сказал он в эфире НСН.
Минкульт раскрыл доходы российских фильмов
Минкультуры раскрыло доходы российских фильмов за первый квартал 2021 года. В общей сложности отечественным проектам удалось заработать 7 млрд рублей с начала года, а количество зрителей насчитывает 27 млн человек.
Давид Шнейдеров: «Министерство говорит, что удалось заработать 7 млрд рублей, но почему-то умолчало сколько денег было потеряно. Говорят, что все успешно, но на деле российские фильмы тотально провалились и принесли создателям колоссальные убытки», - рассуждает он в эфире НСН.
Александр Петров сыграет Сергея Есенина
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме «Декабрь», который расскажет о последних днях из жизни знаменитого поэта.
Давид Шнейдеров: «Учитывая талант Клима Шипенко, как режиссера и востребованность Александра Петрова, этот фильм будет интересно посмотреть», — подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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