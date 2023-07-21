«Ущерба будет больше»: В забастовке актеров Голливуда не увидели смысла
Актер и режиссер Алексей Лосихин в пресс-центре НСН выразил мнение, что бастующие в Голливуде актеры получают гонорар.
«Я думаю, что у этой забастовки тоже есть определенное финансирование. Известные, медийные актеры, которые поддерживают это все так или иначе получают гонорар за этой все. Не думаю, что там все на эмоциях», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что американская Гильдия киноактеров начала забастовку. Актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru