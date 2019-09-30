Врио главы киностудии Горького назначена Юлиана Слащева

Временно исполняющим обязанности киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького назначена председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росимущества.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится процедура по оформлению. В частности, Слащева сообщила агентству, что направила в Росимущество пакет необходимых для этого документов.

В середине сентября стало известно, что генеральный директор Киностудии Горького Сергей Зернов подал прошение об отставке. Он возглавлял организацию с 2008 года.

