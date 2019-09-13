Глава киностудии им. Горького подал заявление на увольнение

Как сообщает ТАСС, заявление, поданное Зерновым в Минкульт, находится на рассмотрении в ведомстве.

Причины увольнения не называются. Однако ряд источников газеты «Ведомости» заявляют, что к работе Зернова были претензии со стороны совета директоров студии и Министерства культуры. Отмечается, что поводом для недовольства руководства, в частности, послужило неисполнение инвестиционной программы по модернизации студии.

Зернов возглавляет студию с 2008 года.

