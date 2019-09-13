Глава киностудии им. Горького подал заявление на увольнение
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал прошение об отставке.
Как сообщает ТАСС, заявление, поданное Зерновым в Минкульт, находится на рассмотрении в ведомстве.
Причины увольнения не называются. Однако ряд источников газеты «Ведомости» заявляют, что к работе Зернова были претензии со стороны совета директоров студии и Министерства культуры. Отмечается, что поводом для недовольства руководства, в частности, послужило неисполнение инвестиционной программы по модернизации студии.
Зернов возглавляет студию с 2008 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Латвийский банк требует взыскать с Киркорова 651 тысячу евро за ипотечный долг
- Уроженец Нигерии стал крымским депутатом
- Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России
- Самолеты в Москву и Симферополь приземлились после сообщения об их минировании
- «Столица сваливается в глубокую осень»: Синоптик – о погоде на выходные