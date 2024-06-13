«Время приключений» продолжат в виде фильма и двух мультсериалов
Культовый мультсериал «Время приключений» будет продолжен сразу тремя новыми проектами, сообщает Variety.
Создатели истории Ребекка Шугар и Патрик МакХейл уже готовят полнометражный фильм «Время приключений», кроме того в производство будут запущены два сериала. В одном из них речь пойдет о детстве Финна, а во втором будет расскажут о приключениях приставки БиМо.
Уже известно, что сериал о детстве главного героя получит название «Время приключений: Побочные квесты». Всё остальное пока держится в секрете.
Ранее актер Иэн Маккеллен допустил возвращение к роли Гэндальфа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru