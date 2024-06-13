«Время приключений» продолжат в виде фильма и двух мультсериалов

Создатели истории Ребекка Шугар и Патрик МакХейл уже готовят полнометражный фильм «Время приключений», кроме того в производство будут запущены два сериала. В одном из них речь пойдет о детстве Финна, а во втором будет расскажут о приключениях приставки БиМо.

Уже известно, что сериал о детстве главного героя получит название «Время приключений: Побочные квесты». Всё остальное пока держится в секрете.

Ранее актер Иэн Маккеллен допустил возвращение к роли Гэндальфа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

