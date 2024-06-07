«Союзмультфильм» снимет российский аналог «Барби»
В России снимут полнометражный фильм о принцессах, который станет аналогом американской франшизы «Барби», заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва на полях ПМЭФ, передает NEWS.ru.
По её словам, запрос на такой контент поступил от компании «Газпром-медиа».
Слащёва напомнила, что в прошлом году состоялась премьера мультфильма «Принцессы: сказочный голос», в которой собраны все женские персонажи из вселенной «Союзмультфильма». Но, как уточнила глава киностудии, «Газпром-медиа» настаивает на полнометражной киноверсии.
Ранее стало известно, что по франшизе «Волшебник изумрудного города» снимут семь фильмов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru