Врачи составили прогноз о состоянии певицы МакSим

По ее словам, прогнозы врачей положительные, однако певица пока продолжает находиться в состоянии искусственной комы. «На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные», - отметила Богушевская.

Она уточнила, что у МаSким не наблюдалось плохого самочувствия или полуобморочного состояния.

МакSим ввели в искусственную кому после концерта в Казани в субботу. У 38-летней певицы выявили 40-процентное поражение легких.

