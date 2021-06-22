Врачи составили прогноз о состоянии певицы МакSим
Представитель российской исполнительницы МакSим Яна Богушевская рассказала о ее состоянии здоровья, сообщает телеканал «РЕНТ ТВ».
По ее словам, прогнозы врачей положительные, однако певица пока продолжает находиться в состоянии искусственной комы. «На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные», - отметила Богушевская.
Она уточнила, что у МаSким не наблюдалось плохого самочувствия или полуобморочного состояния.
МакSим ввели в искусственную кому после концерта в Казани в субботу. У 38-летней певицы выявили 40-процентное поражение легких.
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