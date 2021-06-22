Врачи составили прогноз о состоянии певицы МакSим

Представитель российской исполнительницы МакSим Яна Богушевская рассказала о ее состоянии здоровья, сообщает телеканал «РЕНТ ТВ».

МакSим вторые сутки остается в искусственной коме

По ее словам, прогнозы врачей положительные, однако певица пока продолжает находиться в состоянии искусственной комы. «На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные», - отметила Богушевская.

Она уточнила, что у МаSким не наблюдалось плохого самочувствия или полуобморочного состояния.

МакSим ввели в искусственную кому после концерта в Казани в субботу. У 38-летней певицы выявили 40-процентное поражение легких.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Музыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры