МакSим вторые сутки остается в искусственной коме
Медики оставили певицу МакSим (Марина Максимова - прим. НСН) в искусственной коме, в которую ее погрузили накануне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя артистки.
«Все еще в коме, состояние стабильное», - уточнил он.
МакSим ввели в искусственную кому после концерта в Казани в субботу. У 38-летней певицы выявили 40-процентное поражение легких.
Ранее сообщалось, что артистку подключили к аппарату ИВЛ. При этом у певицы не подтвержден коронавирус – тест отрицательный.
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