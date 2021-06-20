МакSим вторые сутки остается в искусственной коме

Медики оставили певицу МакSим (Марина Максимова - прим. НСН) в искусственной коме, в которую ее погрузили накануне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя артистки.

«Все еще в коме, состояние стабильное», - уточнил он.

МакSим ввели в искусственную кому после концерта в Казани в субботу. У 38-летней певицы выявили 40-процентное поражение легких.

Ранее сообщалось, что артистку подключили к аппарату ИВЛ. При этом у певицы не подтвержден коронавирус – тест отрицательный.

