Врачи решили оставить Куклачева в реанимации
Основателя и художественного руководителя московского Театра кошек Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт, оставили в реанимации. Об этом заявила представитель артиста Ольга Кардокене в беседе с РИА Новости.
«Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет», — отметила собеседница агентства.
Кардокене добавила, что состояние дрессировщика стабильно.
Ранее сын Куклачева Дмитрий сообщил, что артист пошел на поправку, близкие надеются, что вскоре худрук Театра кошек выздоровеет, пишет RT.
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