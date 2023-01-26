Актёр Тиль Швайгер отказался сниматься в российско-немецком фильме

Продюсер российско-немецкого фильма «Шпион» Александр N заявил, что немецкий режиссёр Томас Ян, известный по фильму «Достучаться до небес», отказался от работы над картиной, сообщает Газета.ру.

По его словам, из-за скандала, который начался в Германии, кинодеятель вышел из проекта, объяснив это нежеланием быть причастным к связанному с Россией фильму.

«В связи с давлением германской прессы Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», — сказал Александр N, добавив, что режиссёр выразил готовность обратиться в суд, если упоминания о нём не удалят в ближайшее врем.

Что касается Тиля Швайгера, то продюссер отметил, что актёра полностью исключил общение с командой и прессой, и не выходит на связь.

Картина «Шпион» основана на реальных событиях. Она рассказывает о любви советского шпиона и немецкой девушки. Ранее Александр N заявил, что Тиль Швайгер был приглашён в проект на роль отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

